Tadej Pogacar pakt in Valencia leiderstrui af van Dylan Groenewegen

Pogacar troefde in de slotmeters van een korte en pittige klim Alejandro Valverde af. Hij passeerde de Spaanse veteraan net voor de eindstreep. De jonge Sloveen, die vorig jaar al veel indruk maakte in de Ronde van Spanje, nam de leiding in het algemeen klassement over van Dylan Groenewegen, de winnaar van de eerste etappe.

Jos van Emden kleurde mede de etappe. De renner van Jumbo-Visma was mee in een vluchtgroep van vijf renners die 160 kilometer aan de leiding reed en op ongeveer 10 kilometer van de finish werd teruggehaald door het peloton.

Wout Poels was in de etappe op de achttiende plaats de beste Nederlander. De renner van Bahrain-McLaren is in het algemeen klassement de nummer 16, op 19 seconden van Pogacar.

De Noorse aanwinst Tobias Foss van Jumbo-Visma was het grootste slachtoffer van een valpartij in het peloton vlak voor de slothelling. Hij heeft vermoedelijk zijn sleutelbeen gebroken en zal vrijdag niet meer van start gaan in de derde etappe, meldde de Nederlandse ploeg.