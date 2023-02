Premium Het beste van De Telegraaf

‘Het viel mee hoe zenuwachtig ik uiteindelijk was’ AZ-jonkie Wouter Goes (18) houdt in Kuip daverende kater over na geslaagde test

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Wouter Goes stond zaterdagavond voor het eerst in een volle Kuip. „Het liefst speel ik elke wedstrijd voor zoveel mensen.” Ⓒ ProShots

ROTTERDAM - Hij was in de aanloop naar de topper tussen Feyenoord en AZ de meest besproken speler van de club uit Alkmaar. De vraag luidde hoe de achttienjarige Wouter Goes zich zou houden in De Kuip. Het antwoord: hij bleef onder spookachtige omstandigheden kaarsrecht overeind. Desondanks keerde de jongste ‘man’ van het veld met de pest in zijn lijf huiswaarts.