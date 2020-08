Kiran Badloe kroont zich tot eerste Europees kampioen bij windfoilen

Het was voor het eerst in de geschiedenis dat een Europees kampioenschap windfoilen op het programma stond. In het allesbeslissende onderdeel, de slalom, sloeg Badloe toe en kreeg zo als eerste windsurfer het goud in zijn handen. Vanaf de Spelen van 2024 in Parijs wordt het windfoilen ook olympisch. De huidige RS:X-klasse verdwijnt na de komende Spelen van volgend jaar in Tokio.

Bij de vrouwen eindigde Lilian de Geus als derde en pakte zo het brons. De Geus is net als Badloe de regerend wereldkampioen op de RS:X-plank.

Lilian de Geus Ⓒ Sailing Energy

Het spectaculaire windfoilen moet het windsurfen van een nieuwe boost voorzien. De deelnemers varen op een iQfoil, waarbij het board bij hoge snelheden vanwege een vleugelconstructie boven het water zweeft.

Badloe en De Geus draaien momenteel een dubbele olympische campagne. Beide windsurfers hebben zich geplaatst voor de inmiddels uitgestelde Olympische Spelen, die nu als alles goed gaat in de zomer van 2021 in Tokio plaatsvinden. Daar in Japan wordt nog eenmaal om de titel in de RS:X-klasse gestreden. Badloe hoopt de opvolger te worden van tweevoudig olympisch kampioen en goede vriend Dorian van Rijsselberghe. Na de Spelen in Japan is vervolgens alles gericht op het windfoilen.