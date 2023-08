Sara Wennekes: ’Ik probeer tijdens het voetballen tegen de mannen enkeltjes te haken’

De wereldtitelstrijd zeilen in Scheveningen (11 t/m 20 augustus) vormt het tweede grote zeiltoernooi van deze zomer. Vorige maand was het olympisch testevent in Marseille. Een van de verrassingen aan de Zuid-Franse kust was Sara Wennekes, die daar een jaar voor de Spelen van Parijs brons won. Tijd om een andere kant van de 27-jarige windfoilster te ontdekken in de rubriek ’Extra Tijd Met’.

Sara Wennekes. Ⓒ Serge Ligtenberg