PSV hoopt op linksback Lato

De deal is nog niet helemaal afgerond en de partijen zijn nog in gesprek, maar bronnen rond de Eindhovense club melden dat er goede hoop is dat de deal wordt afgerond. Volgens berichten in Spanje zou Lato zo’n vijf miljoen euro moeten kosten.

PSV was naarstig op zoek naar versterking aan de linkerkant van de defensie. Angelino is vertrokken naar Manchester City en Aziz Behich - diens back-up van vorig seizoen - naar Basaksehir. Lato is een jeugdproduct van Valencia. In het eerste elftal moest hij José Gaya voor zich dulden. Afgelopen seizoen speelde Lato vier wedstrijden in La Liga.