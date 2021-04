Fikse straf voor Lazio-voorzitter: twaalf maanden schorsing

Lazio was in beroep gegaan tegen de straf van zeven maanden voor Lotito en de boete van 150.000 euro, die de club op 26 maart had gekregen. De straffen waren een resultaat van een onderzoek van de FIGC naar positieve testen bij de club in oktober en november.

Lazio werd ervan beschuldigd dat de club de gezondheidsinstanties niet had ingelicht, nadat stafleden positief hadden getest in de aanloop naar duels in de Champions League in Brugge in oktober en St. Petersburg in november. De Italiaanse bond verwijt Lazio ook dat het niet heeft voorkomen dat drie spelers (ondanks een positieve test van een dag eerder) deelnamen aan de groepstraining.

De clubvoorzitter krijgt in hoger beroep een hogere straf. De straffen tegen clubartsen Ivo Pulcini en Fabio Rodia van twaalf maanden bleven staan.