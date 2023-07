Opnieuw Van Vleuten versus Vollering? ’Hoop van harte dat de media worden verrast’

CLERMONT-FERRAND - De hoofdrolspeelsters van de tweede Tour de France Femmes hebben in hun voorbeschouwing niet zoveel te zeggen over elkaar. Behalve dat ze hopen dat de vrouwen-Tour meer is dan een epische strijd tussen hen, Annemiek van Vleuten en Demi Vollering, roepen de twee kopvrouwen in Clermont-Ferrand in koor.

In de veelbesproken Vuelta kwam Annemiek van Vleuten (m) als winnares uit de strijd en werd Demi Vollering tweede. Ⓒ ANP/HH