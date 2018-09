Robben heeft maar klein aandeel in Bayern-zege

Op het moment dat de 34-jarige Nederlander zijn entree maakte, hadden zijn ploeggenoten de klus tegen Sevilla al geklaard. De Duitsers hadden een 2-1 voorsprong te pakken en gaven die niet meer uit handen.

Eerste kans Hummels

Mats Hummels kreeg via een kopbal de eerste grote kans voor de bezoekers, maar de verdediger kopte in vrije positie naast. Het betekende allerminst het startsein voor een overtuigende eerste helft van Bayern, want de thuisploeg rechtte de rug en drong de Duitsers terug.

Pablo Sarabia had Sevilla na twintig minuten op voorsprong moeten schieten, toen hij in het strafschopgebied de bal pardoes voor zijn voeten kreeg. De Spanjaard stuurde de bal echter langs de verkeerde kant van de paal. Tien minuten later kreeg Sarabia zijn openingsgoal alsnog. Ietwat gelukkig (de bal ging via zijn arm) troefde hij Juan Bernat af en liet hij doelman Sven Ulreich kansloos.

Ribery trefzeker

Het was de thuisploeg echter niet gegeven om die 1-0 voorsprong mee de kleedkamer in te nemen. Acht minuten voor rust schoot Franck Ribery de bal via Jesus Navas, doelman David Soria én de paal binnen, waardoor beide teams met een 1-1 stand gingen rusten.

Nadat in de tweede helft eerst Ribery (schot gesmoord) en Javi Martinez (knappe redding Soria) er niet in slaagden om Bayern op voorsprong te zetten, lukte Thiago Alcantara dat wel. De kleine middenvelder dook bij de tweede paal op om een fijne voorzet van Ribery knap binnen te koppen.

Steven N'Zonzi was tien minuten voor tijd nog dicht bij de 2-2, maar de lange middenvelder zag zijn schot rakelings langs de paal zeilen. Voor Robben was een klein kwartier speeltijd (als vervanger van Ribery) weggelegd, maar de Nederlander kon geen verandering meer in de stand brengen. Niettemin heeft Bayern een perfecte uitgangspositie om zich volgende week bij de beste vier van Europa te scharen.