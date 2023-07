Dagzege Liane Lippert in Tour de Femmes, valpartijen ontsieren tweede rit

De Nederlandse favorieten voor de eindzege, Demi Vollering van SD Worx en Annemiek Van Vleuten van Movistar, werden in dezelfde tijd als de winnares respectievelijk zevende en negende. Kopecky (SD Worx), de winnares van de eerste etappe, heeft in het algemeen klassement 49 seconden voorsprong op Lippert. Vollering staat vierde op 59 seconden. De Nederlandse Yara Kastelijn van Fenix-Deceuninck veroverde de bergtrui.

De koers stond lange tijd in het in het teken van een ontsnapping van Georgia Williams (EF Education-Tibco-SVB) en Hannah Ludwig (Uno-X). Het duo trok al snel ten aanval, maar liep nooit meer dan 2 minuten uit op het peloton. Op zo’n 50 kilometer van de finish was het definitief voorbij en werden Williams en Ludwig weer ingerekend. Daarna schroefde het peloton het tempo omhoog.

Valpartijen

De koers werd ontsierd door talrijke valpartijen mede door de regen die zo nu en dan viel en het wegdek glad maakte. Nog voor de officiële start werd het peloton opgeschrikt door de eerste valpartij van de dag. Een tweede valpartij zonder ernstige gevolgen volgde niet veel later.Op zo’n 48 kilometer voor de finish was ook Van Vleuten slachtoffer van een valpartij. Ze moest in de achtervolging, maar pakte haar plek in het peloton snel weer terug.

Na wat schermutselingen was er opeens een kopgroep met drie Nederlandse rensters, maar het avontuur van Kastelijn, Anouska Koster en Eva van Agt hield geen stand. In de laatste kilometers ging Van Agt onderuit en knalde tegen de vangrail. De vlucht van de overige twee Nederlanders was snel daarna voorbij. Het was uiteindelijk Lippert die aan het langste eind trok.