Coronavirus houdt Diego Simeone weg bij Atletico Madrid

De 50-jarige Argentijn zit voorlopig thuis in quarantaine. Simeone vertoont geen symptomen van het coronavirus.

Alle spelers en stafleden van de Spaanse voetbalclub werden vrijdag getest, en Simeone bleek daarbij positief. Atletico vervolgt de voorbereiding op het nieuwe seizoen daarom voorlopig zonder de hoofdtrainer.

De Spaanse competitie ging zaterdag van start, maar Atletico mag net als Real Madrid en FC Barcelona later beginnen omdat het vorige maand nog in actie kwam in de Champions League. De Madrilenen moesten het in de kwartfinale afleggen tegen RB Leipzig. Atletico start La Liga eind september tegen Granada.

GRIEKENLAND: Olympiakos wint uitgestelde bekerfinale

Olympiakos heeft ook de Griekse beker gewonnen. De kampioen van het vorige seizoen was in de finale te sterk voor AEK Athene: 1-0. Lazar Randelovic maakte het enige doelpunt. Het is de achttiende keer dat Olympiakos de landstitel en nationale beker in één seizoen weet te winnen.

De bekerfinale werd eerder al twee keer uitgesteld. De eindstrijd werd gespeeld in Volos, zonder toeschouwers. Hooligans van AEK probeerden voor de finale nog het hotel waar Olympiakos verbleef binnen te dringen. Zij werden door de politie met traangas verdreven.