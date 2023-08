’Akpom is anders dan Brobbey, hij wordt een aanwinst voor Ajax’

AMSTERDAM - Met Chuba Akpom (27) lijkt directeur voetbalzaken Sven Mislintat spoedig zijn gewenste spits binnen te halen bij Ajax. De Nigeriaanse Engelsman van Middlesbrough is op hoofdlijnen akkoord met de Amsterdamse club en moet in de Johan Cruijff ArenA de concurrentiestrijd aangaan met de nog wisselvallige Brian Brobbey. Ajax betaalt maximaal 14 miljoen euro voor de topscorer van het Championship, het tweede niveau van Engeland. Dat geld is Akpom dubbel en dwars waard, voorspelt zijn voormalige ploeggenoot Diego Biseswar (35).

Op 6 augustus 2019 speelden Chupa Akpom (l.) en Diego Biseswar (r.) nog met PAOK Saloniki tegen Ajax. In het midden: Donny van de Beek. Ⓒ Getty Images