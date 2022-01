Premium Het beste van De Telegraaf

Topclubs blijven in een bubbel Meeste Eredivisie-clubs durven vanwege corona trainingskamp op zonnige bestemmingen niet aan

De Vitesse-spelers vermaken zich overduidelijk op het trainingskamp in Portugal. Ⓒ FOTO PRO SHOTS

AMSTERDAM - Waar pre-corona vrijwel de hele Eredivisie in de eerste week van januari uitvloog naar warme bestemmingen in Zuid-Europa, heeft het overgrote deel van de clubs ervoor gekozen om dit jaar in eigen land te blijven. Mogelijke complicaties vanwege positieve testen in het buitenland is de belangrijkste reden geweest om een streep te halen door een trainingsweek in de zon.