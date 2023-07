Raymond van Barneveld na vroege exit op World Matchplay: ’Waar doe je het dan nog voor?’

Voor het eerst sinds vijf jaar speelde Barney weer in Blackpool. In de jaren daarna stopte hij enige tijd met darten en plaatste zich vervolgens niet voor het zomerse toptoernooi, dat nog mist op zijn palmares. Eerder op de avond versloeg Dimitri van den Bergh al Ryan Smith (10-8). Peter Wright was met 10-4 te sterk voor Andrew Gilding. Johnny Clayton sloot de sessie dinsdagavond af. Hij won van Gabriel Clemens (10-8).

Tekst gaat verder onder de tweet.

Na afloop speculeerde Van Barneveld openlijk over het wel of niet verder gaan met darten. „Het is fantastisch dat de mensen achter mij staan. Maar als je niet wint... Werkelijk alles en alles zet je in het werk om hier te staan en je gaat dan met 10-4 zitten, dat is toch wel een bokshandschoentje. Daar moeten we aan werken. En misschien is dit ook een moment dat ik bij mezelf moet gaan denken: is dit het wel waard? Dan plaats je je voor een toernooi en ga je met 10-4 zitten, waar doe je het dan nog voor?”

Tekst gaat verder onder de tweet.

Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode plaatsten zich zondagmiddag wel voor de tweede ronde. De World Matchplay duurt nog tot en met zondag.