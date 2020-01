FC Utrecht schudt FC Eindhoven met alle moeite van zich af

Net als in Sittard en Oss was er behoorlijk wat mist in het Jan Louwers Stadion, maar het was niet dusdanig slecht dat de wedstrijd net als Fortuna Sittard-Feyenoord stilgelegd of gestaakt moest worden.

Fout Emanuelson

Jeroen Zoet keerde na zijn overgang van PSV naar FC Utrecht weer terug in Eindhoven, en na 38 minuten moest de Oranje-international vissen. Na balverlies van Urby Emanuelson werd de voorzet van Samy Bourard door Mark van der Maarel van richting veranderd, waardoor Zoet op het verkeerde been stond en de bal in de korte hoek verdween.

Na ruim een uur maakt Issah Abass gelijk namens de bezoekers, door goed voorbereidend werk van de teruggekeerde Kristoffer Peterson af te ronden. In het restant van de resterende speeltijd kregen beide ploegen kansen, maar na negentig minuten was de stand nog 1-1. Lange tijd leek het duel op een strafschoppenserie uit te draaien, maar Jean-Christophe Bahebeck besloot anders. Acht minuten voor het verstrijken van de tijd schoot hij een voorzet van Leon Guwara via de binnenkant van de paal binnen.

Even leek Eindhoven nog naast de bezoekers te komen, maar een volley van invaller Mawouna Amevor spatte naast Zoet uiteen op de paal. FC Utrecht treft in de kwartfinale de winnaar van het duel tussen IJsselmeervogels en Go Ahead Eagles.

