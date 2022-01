Frenkie de Jong over kritiek: ’Ik moet veel verbeteren, maar mijn spel is geen ramp’

De Jong die de laatste weken flink wat kritiek over zich heen kreeg, spaarde zijn critici niet. Nu zullen ze zeggen dat als ik een doelpunt maak, ik goed speel. Veel mensen kijken niet goed naar mijn wedstrijden. Ik moet veel verbeteren, maar mijn spel is ook geen ramp”, aldus De Jong voor de camera van Movistar.

De Jong stond ook nog even stil bij de nederlaag tegen Real Madrid een week of twee geleden in de strijd om de Spaanse Supercup. Hij toonde zich niet tevreden met het imago van de ploeg en deelde de vreugde niet dat ze in de halve finale stonden. „Er werd gezegd dat we trots moesten zijn. Het maakt me verdrietig om te zeggen dat we trots moeten zijn na het verlies tegen Real Madrid . We zijn Barça en we kunnen niet trots zijn na een nederlaag”, zei de Nederlander.