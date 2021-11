Sport kort: Muguruza na zege op Badosa in finale WTA Finals

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Muguruza na zege op Badosa in finale WTA Finals

23.56 uur: Garbiñe Muguruza heeft de Spaanse tennisclash met Paula Badosa in de halve finales van de WTA Finals gewonnen. De 28-jarige nummer 5 van de wereld had in het eindejaarstoernooi in het Mexicaanse Guadalajara twee sets nodig om zich van haar 24-jarige landgenote te ontdoen: 6-3 6-3.

Muguruza, bezig aan haar vierde deelname aan de Finals, treft in de eindstrijd de winnares van de andere halve finale die later dinsdag gaat tussen de Estse Anett Kontaveit en de Griekse Maria Sakkari.

De twee Spaanse tennissters speelden niet eerder tegen elkaar. Badosa maakte haar debuut in het toernooi met de beste acht speelsters van het jaar. Ze won in de groepsfase van de als eerste geplaatste Aryna Sabalenka uit Belarus, maar miste tegen Muguruza de vorm om het haar hoger ingeschaalde landgenote moeilijk te maken.

Oogblessure houdt Jones van Liverpool nog weken aan de kant

21.14 uur: Curtis Jones van Liverpool mag de komende weken nog niet meespelen bij Liverpool. De middenvelder heeft een ernstige oogblessure die met rust moet genezen, meldde clubarts Jim Moxon op de website van de club uit de Premier League.

De 20-jarige Jones liep de blessure eerder deze maand op bij een botsing tijdens de training. Hij miste al de wedstrijden tegen Atlético Madrid en West Ham United en ontbreekt sowieso zaterdag in de topper tegen Arsenal.

„Het is een bizarre blessure. De aard van het probleem maakt dat voorzichtigheid is geboden, we moeten het de tijd geven om te genezen en niet overhaasten”, aldus Moxon, die inmiddels een betere diagnose heeft. „Ik benadruk dat er geen blijvende schade is en dat zijn gezichtsvermogen na de herstelperiode weer normaal zal zijn.”

Zaalvoetballers verliezen opnieuw van wereldkampioen Portugal

18.47 uur: De Nederlandse zaalvoetballers hebben ook de tweede oefenwedstrijd tegen Portugal verloren. Het team van bondscoach Max Tjaden ging in Zeist met 5-3 onderuit tegen de regerend wereldkampioen. Een dag eerder verloor Oranje in Almere nog met 3-0.

De zaalvoetballers speelden de duels ter voorbereiding op het EK komend jaar in eigen land. Nederland speelt in januari in de poule tegen Oekraïne, titelhouder Portugal en winnaar van het play-offduel tussen Servië en Belarus. Servië won die eerste ontmoeting met 3-1.

De drie groepswedstrijden van Oranje worden gespeeld in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Spanjaard Aganzo nieuwe voorzitter spelersvakbond Fifpro

18.39 uur: De Spanjaard David Aganzo is in Parijs verkozen tot voorzitter van de mondiale vakbond voor profvoetballers Fifpro. De 40-jarige voormalige aanvaller van Real Madrid, Santander en Rayo Vallecano volgt Philippe Piat op. De 79-jarige Fransman, die de Fifpro leidde van 2005 tot 2007 en vervolgens van 2013 tot 2021, had zich niet meer verkiesbaar gesteld.

Bij de mondiale spelersvakbond zijn nu 66 nationale spelersbonden aangesloten. Op het congres in Parijs kwamen Slowakije en Bosnië-Herzegovina erbij als leden.

De Nederlandse spelersvakbond VVCS is ook lid van de Fifpro. Directeur Louis Everard heeft zitting in het achttien leden tellende bestuur van de mondiale bond.

Voetbalsters tegen Tsjechië zonder Groenen, Nouwen en Folkertsma

17.06 uur: Bondscoach Mark Parsons van de Nederlandse voetbalsters kan de komende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië niet beschikken over Jackie Groenen (Manchester United), Aniek Nouwen (Chelsea) en Sisca Folkertsma (Girondins Bordeaux). De drie speelsters zijn geblesseerd en hebben zich afgemeld.

In vergelijking met de vorige interlandperiode keren aanvaller Lineth Beerensteyn (Bayern München) en middenvelder Inessa Kaagman (Brighton & Hove Albion) terug in de groep. Marisa Olislagers van FC Twente, die op het middenveld speelt, is voor het eerst bij de definitieve selectie.

Het duel met Tsjechië is vrijdag 26 november. De thuiswedstrijd eindigde in september in 1-1. Oranje staat op de eerste plaats in groep C met 10 punten uit vier duels. IJsland volgt met 6 punten na drie wedstrijden en Tsjechië is derde met 4 punten uit drie duels. De winnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland.

Drie dagen na de ontmoeting met Tsjechië speelt Nederland in Den Haag een oefenwedstrijd tegen Japan.

Wereldkampioen Moto2 Gardner een van vijf ’rookies’ in MotoGP

16.35 uur: Vijf motorcoureurs maken volgend jaar hun debuut in de MotoGP, de hoogste klasse in het WK wegrace. Een van die vijf is de Australiër Remy Gardner, die dit jaar de wereldtitel veroverde in de Moto2. Zijn Spaanse teamgenoot én rivaal Raul Fernandez maakt eveneens de overstap. Gardner en Fernandez zullen voor het Tech3 KTM-team racen.

De Zuid-Afrikaan Darryn Binder neemt de stap van de lichtste klasse Moto3 naar de MotoGP. Hij wordt bij het Withu Yamaha RNF-team concurrent van zijn broer Brad Binder, die voor het fabrieksteam van Red Bull KTM rijdt.

Nieuw is ook de Italiaan Marco Bezzecchi. Hij maakt zijn debuut in de MotoGP voor VR46, het Ducati-team van racelegende Valentino Rossi. De 42-jarige Rossi reed afgelopen zondag zijn laatste grand prix in de MotoGP en ontbreekt voor het eerst sinds 1996 op de startlijsten. De vijfde nieuwkomer is de Italiaan Fabio Digiannantonio, die in de MotoGP zal rijden op een Ducati van Gresini Racing.

De Fransman Fabio Quartararo rijdt volgend jaar als wereldkampioen niet met startnummer 1. De fabrieksrijder van Yamaha heeft ervoor gekozen zijn vertrouwde nummer 20 te houden.

De Moto2 telt volgend jaar twee Nederlanders: Bo Bendsneyder en nieuweling Zonta van den Goorbergh.

Manager voetbalzaken Hofstede na dit seizoen weg bij Graafschap

16.06 uur: Peter Hofstede vertrekt na dit seizoen bij De Graafschap. De 54-jarige oud-spits is bezig aan zijn zevende seizoen als technisch manager en wil een nieuwe uitdaging.

Onder leiding van Hofstede promoveerde De Graafschap twee keer naar de Eredivisie. Nu spelen de Achterhoekers alweer even in de eerste divisie. De voorbije twee seizoenen liep de club net promotie mis.

„Wij hebben de afgelopen seizoenen veel stappen gemaakt op het voetbaltechnische deel”, aldus Hofstede. „De jeugdopleiding is weer volop in bloei en jeugdspelers breken door. Er is rust in de club en normaliter zit het stadion goed vol. Ik ben er trots op dat ik hieraan mijn bijdrage heb kunnen leveren.”

Zeilduo Van Aanholt/De Ruijter vijfde na eerste dag WK

16.05 uur: De zeilsters Odile van Aanholt en Elise de Ruijter bezetten na de eerste dag van het WK in de 49erFX-klasse de vijfde plaats. Het Nederlandse duo won dinsdag in Oman voor de kust van Al-Mussanah de eerste race. Daarna volgden een achttiende en een tweede plaats. Het gelegenheidsduo verraste in september met de Europese titel.

Aan kop na de eerste dag gaan de Finse zeilsters Ronja Grönblom en Veera Hokka. Zij finishten respectievelijk als achtste, tweede en eerste.

In de 49er-klasse kwamen Bart Lambriex en Floris van de Werken uit op de derde, veertiende en vierde plaats, resulterend in de elfde positie. Zij varen hun tweede toernooi als koppel. De Britten Jack Hawkins en Chris Tomas leiden.

Laila van der Meer en Bjarne Bouwer mikken op deelname aan de Olympische Spelen van Parijs in de gemengde foilende Nacra17 catamaran-klasse. Dankzij een vijfde, negende en een derde plaats staan ze na de eerste dag vijfde. Hier leidt het Franse duo Tim Mourniac en Lou Berthomeu.

Interlands hockeyers verplaatst naar Wagenerstadion

16.05 uur: Hockeybond KNHB heeft de interlands van de hockeyers tegen België in het kader van de FIH Pro League verplaatst naar het Wagenerstadion van Amstelveen. De duels, op 26 en 28 november, zouden eigenlijk in Rotterdam plaatsvinden. Vanwege de coronamaatregelen mag er geen publiek bij zijn.

De hockeybond stelt na overleg met de internationale bond FIH dat het eenvoudiger is de wedstrijden in het Wagenerstadion te spelen waar alle materialen aanwezig zijn om het lege stadion aan te kleden. Ook is het terrein in Amstelveen makkelijker af te sluiten, oordeelde de bond. Hockeyfans die al een kaartje hadden voor de duels in Rotterdam krijgen hun geld terug.

Bale ook niet op de bank bij Wales tegen België

15.28 uur: Wales mist dinsdag in het WK-kwalificatieduel met België definitief sterspeler Gareth Bale. Maandag was al duidelijk dat de aanvaller van Real Madrid niet in de basis zou staan omdat hij onvoldoende fit is na een knieblessure. Bondscoach Rob Page hoopte nog wel een beroep te kunnen doen op Bale als invaller maar hij ontbreekt in de wedstrijdselectie, zo bleek dinsdag.

Wales heeft aan een punt voldoende om achter groepswinnaar België deelname af te dwingen aan de play-offs om een ticket voor het WK van volgend jaar in Qatar. Bale (32) speelde zaterdag tegen Wit-Rusland (5-1) zijn honderdste interland. Na de rust mocht hij in de kleedkamer achterblijven, toen het al 2-0 stond voor de thuisploeg. Bale moest worden gespaard omdat hij sinds begin september niet meer in actie was gekomen wegens knieproblemen.

De Belgen komen welhaast met een B-team in actie in Cardiff waar onder anderen Romelu Lukaku, Thomas Vermaelen, Youri Tielemans, Toby Alderweireld, Eden Hazard en doelman Thibaut Courtois ontbreken.

Zevenheuvelenloop gaat zondag niet door vanwege coronamaatregelen

13.23 uur: De Zevenheuvelenloop gaat zondag niet door. De gemeente Nijmegen heeft op basis van de nieuwste coronamaatregelen en het hoge aantal besmettingen besloten om de prestigieuze hardloopwedstrijd te schrappen. De Zevenheuvelenloop behoort tot de grootste hardloopevenementen ter wereld. Zowel bij de mannen als de vrouwen is het wereldrecord op de 15 kilometer gelopen in Nijmegen.

Voor de wedstrijd rond de Gelderse stad hadden 18.000 hardlopers zich ingeschreven. Een dag eerder zou ’s avonds de Zevenheuvelennacht worden gelopen over 7 kilometer, met bijna 6500 deelnemers. Zo’n 1000 kinderen zouden meedoen aan de Mini Zevenheuvelenloop van zaterdagavond. Alle evenementen zijn geschrapt.

„We zijn de afgelopen dagen druk bezig geweest om de mogelijkheden in kaart te brengen, maar in de huidige situatie kon helaas alleen de conclusie worden getrokken dat doorgang van het evenement momenteel niet verantwoord is”, zegt burgemeester Hubert Bruls. „Al die mensen die door de straten hardlopen, de lengte van het parcours en daarmee de praktische onmogelijkheid om publiek te reguleren, bleken in combinatie met de geldende coronamaatregelen niet realistisch. Vandaar dat we in samenspraak met de organisatie en de gemeente Berg en Dal hebben besloten de loop niet door te laten gaan.”

De organisatie gaat zich nu buigen over de financiële afhandeling richting sponsoren, leveranciers en de deelnemers. Bij de inschrijving hadden die al te horen gekregen dat ze minimaal de helft van het inschrijfgeld zouden terugkrijgen als de wedstrijd niet kon doorgaan.

Volgens directeur Alexander Vandevelde van de Stichting Zevenheuvelenloop heeft de organisatie er alles aan gedaan om de wedstrijden op een veilige manier te kunnen organiseren. „We voelen mee met de teleurgestelde lopers die uitkeken naar onze herfstklassieker.” Vorig jaar kon de wedstrijd ook al niet doorgaan. De organisatie wilde de editie van 2020 dit voorjaar houden, maar ook dat bleek niet mogelijk.

Viervoudig winnaar Joshua Cheptegei uit Oeganda zou zondag in Nijmegen aan de start staan. De olympisch kampioen van Tokio op de 5000 meter liep drie jaar geleden met 41 minuten en 5 seconden een wereldrecord. Bij de vrouwen zette de Ethiopische Letesenbet Gidey in 2019 met 44.20 een wereldrecord neer in Nijmegen.

De Nederlandse inbreng in de Zevenheuvelenloop zou komen van onder anderen Bart van Nunen, Khalid Choukoud, Mike Foppen, Andrea Deelstra, Jill Holterman, Maureen Koster en Ruth van der Meijden.

Engelse cricketer getuigt over racisme tegenover commissie

15.27 uur: Voormalig cricketer Azeem Rafiq heeft tegenover een parlementaire commissie in Engeland verklaard slachtoffer te zijn geweest van racisme. Rafiq, geboren in Pakistan, zei zich „geïsoleerd en vernederd” te hebben gevoeld in zijn tijd als speler bij Yorkshire, een van de oudste en succesvolste clubs van Engeland.

Hoewel uit onafhankelijk onderzoek al was gebleken dat Rafiq slachtoffer was van „racistische intimidatie en pesterijen” volgden van de autoriteiten slechts excuses, maar geen strafmaatregelen. Dat leverde veel kritiek op, waarna een commissie werd gevormd die dinsdag een hoorzitting hield. Daar zei de 30-jarige Rafiq dat racisme gemeengoed was bij Yorkshire. „Al vanaf het begin kregen ik en andere spelers met een Aziatische achtergrond opmerkingen naar ons hoofd zoals: jouw plaats is daar, naast de toiletten. Het woord ’Paki’ werd continu gebruikt. En het werd door de leidinggevenden gewoon geaccepteerd”, vertelde een geëmotioneerde Rafiq.

„Het enige wat ik wilde, was cricket spelen en voor Engeland uitkomen”, verklaarde Rafiq, die twee periodes bij Yorkshire speelde. „In die eerste periode realiseerde ik me waarschijnlijk nog niet wat het was. Ik denk dat dat de ontkenningsfase was.”

Bij zijn terugkeer voelde hij zich gesteund door coach Jason Gillespie, maar de situatie verslechterde toen de Australiër in 2016 vertrok. „Toen hij weg was, leek het alsof de temperatuur omhoog was gezet. Voor het eerst ging ik me realiseren wat er aan de hand was. Ik voelde me geïsoleerd en soms zelfs vernederd, ook doordat het aanspreken met ’Paki’ maar bleef terugkomen.”

Degradatie Derby County lijkt onvermijdelijk na nieuwe straf

11.53 uur: De Engelse voetbalclub Derby County is opnieuw bestraft met puntenaftrek wegens overtreding van de boekhoudregels van de Engelse Football League. Nadat de club, uitkomend op het tweede niveau, eerder al 12 punten had moeten inleveren, volgde dinsdag een aftrek van nog eens 9 punten. Derby County, dat getraind wordt door voormalig Engels international Wayne Rooney, staat nu op een puntentotaal van min 3 en heeft inmiddels een achterstand van 18 punten op de ’veilige’ 21e plaats in het Championship.

Derby County kreeg in september 12 punten in mindering nadat het surseance van betaling had aangevraagd. Op dat moment stond de ploeg nog twaalfde met 10 punten uit acht duels. Een beroep tegen die straf werd afgewezen. Door de nieuwe straf lijkt degradatie naar League One nu al vrijwel onvermijdelijk. Derby heeft slechts vier seizoenen onder de twee topdivisies in het Engelse voetbal gespeeld. De laatste keer was dat in het seizoen 1985-1986. Rooney is de coach sinds het ontslag van Phillip Cocu een jaar geleden.

Tennisster Schuurs tegen olympisch kampioenen op WTA Finals

08.26 uur: Tennisster Demi Schuurs en haar Amerikaanse dubbelpartner Nicole Melichar-Martinez nemen het in de halve finales van de WTA Finals op tegen de olympisch kampioenen Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova. Het Tsjechische duo bleef in de groepsfase van het eindejaarstoernooi in de Mexicaanse stad Guadalajara ongeslagen.

Krejcikova en Siniakova wonnen hun eerste twee partijen in twee sets. De 25-jarige Tsjechische tennissters versloegen in de laatste speelronde ook het Chileens/Amerikaanse duo Alexa Guarachi/Desirae Krawczyk. Het kostte de olympisch kampioenen van Tokio wel ruim twee uur: 5-7 7-6 (3) 10-7.

Schuurs en Melichar, die is geboren in Tsjechië, wonnen in de groep twee van hun drie wedstrijden. De 28-jarige Limburgse bereikte twee jaar geleden met de Duitse Anna-Lena Grönefeld ook de laatste vier bij de WTA Finals.

De andere halve finale in het dubbelspel in Guadalajara gaat tussen het Japanse duo Shuko Aoyama/Ena Shibahara en de Belgische Elise Mertens en haar Taiwanese partner Hsieh Su-wei.

Australiër Piastri reservecoureur Alpine in Formule 1

08.10 uur: De Australiër Oscar Piastri fungeert volgend jaar als reservecoureur bij het Formule 1-team van Alpine. De 20-jarige Piastri maakt al bijna twee jaar deel uit van het opleidingsprogramma van Renault, de Franse autofabrikant die eigenaar is van de renstal. Piastri rijdt in de Formule 2 en koerst daarin af op de wereldtitel. Vorig jaar werd hij kampioen in de Formule 3.

De Australiër heeft na zes van de acht wedstrijden 36 punten voorsprong op de Chinees Guanyu Zhou. De Formule 2-coureurs racen dit seizoen nog in Saudi-Arabië (3-5 december) en Abu Dhabi (10-12 december).

„Ik ben heel blij dat ik na twee succesvolle jaren in de academy reserverijder word bij Alpine”, aldus Piastri. „Ik kan niet wachten om te beginnen en mijn betrokkenheid bij het team te vergroten. Het doel is om in 2023 een plek als vaste coureur bij Alpine te hebben.”

De Spanjaard Fernando Alonso (40) en de Fransman Esteban Ocon (25) vormen komend seizoen opnieuw het rijdersduo van Alpine in de Formule 1. Alonso, tweevoudig wereldkampioen, en Ocon reden dit jaar vooralsnog 112 punten bij elkaar. Daarmee staat het Franse team op de vijfde plaats in het WK voor constructeurs.

Sakkari na zege op Sabalenka door op WTA Finals

07.15 uur: De Griekse tennisster Maria Sakkari heeft zich heeft met een overwinning op Aryna Sabalenka uit Belarus geplaatst voor de halve finales van de WTA Finals in Mexico. De nummer 6 van de wereld versloeg de als eerste geplaatste Sabalenka in drie sets: 7-6 (1) 6-7 (6) 6-3. Ze neemt het in de halve eindstrijd op tegen Anett Kontaveit uit Estland.

In de eerste set moest na twee breaks aan beide kanten de tiebreak voor de beslissing zorgen. Daarin was Sakkari overtuigend de beste. Beide speelsters wonnen ook in de tweede set twee keer elkaars opslagbeurt. In de tiebreak benutte de nummer 2 van de wereld uit Belarus haar tweede setpoint.

In de derde set lukte het zowel Sabalenka als Sakkari nauwelijks nog de eigen opslagbeurt te winnen. Sabalenka leek te profiteren toen ze Sakkari voor de tweede keer op rij brak. De tennisster uit Belarus verloor daarna echter drie keer haar eigen service en gaf de partij alsnog uit handen.

Eerder had de Spaanse Paula Badosa zich in dezelfde groep al geplaatst voor de laatste vier. De Spaanse verloor haar laatste partij weliswaar van de Poolse Iga Swiatek met 7-5 6-4, maar ze was door de zeges op Sakkari en Sabalenka al verzekerd van een plaats in de halve finales. Daarin treft ze haar landgenote Garbiñe Muguruza, de nummer 2 van de andere poule.