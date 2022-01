Skeletonster Kimberley Bos wint en verstevigt leiding in wereldbeker

Bos was na de eerste heat al ruim de snelste, een voorsprong die ze in de tweede omloop niet meer weggaf. Met 1390 punten staat de Nederlandse bovenaan in het wereldbekerklassement, gevolgd door de Russische Elena Nikitina met 1322 punten. Een overwinning is goed voor 225 punten.

Bos doet in februari mee aan de Olympische Spelen in Beijing, al krijgt ze pas halverwege januari aan het einde van de WB-cyclus officieel te horen of ze zich heeft geplaatst.