Lang redt Ajax met hattrick tegen Twente

Ajax begon aardig aan de wedstrijd, met logischerwijs meer balbezit. Toch was het Twente dat in de 15e minuut, via op dat moment een van de spaarzame tegenaanvallen, aan de leiding kwam. Na balverlies van Hakim Ziyech kwam de bal bij Keito Nakamura terecht. Die dribbelde en legde vanaf de rand van de zestienmeter aan: de bal verdween zo in de kruising achter een verbouwereerde André Onana: 1-0.

Keito Nakamura heeft de 1-0 binnengeknald. Ⓒ Hollandse Hoogte

Enkele minuten later zat de ploeg van trainer Ten Hag nog dieper in de problemen. Aitor Cantalapiedra mocht na een steekpass zomaar vrij doorlopen richting Onana. En dat buitenkansje miste hij niet: 2-0.

Aitor Cantalapiedra legt aan voor de 2-0. Ⓒ Hollandse Hoogte

Om het leed nog groter te maken voor Ajax, raakte Quincy Promes ook nog eens geblesseerd. Klaas-Jan Huntelaar was in de 25e minuut zijn vervanger. Bij de Amsterdammers was het vooral op het middenveld en achterin af en toe open huis in de eerste helft.

Toch wist de landskampioen relatief snel wat terug te doen. Na uitstekend doorzetten vanaf links door Ziyech, bracht de Marokkaanse spelmaker de bal terug richting de zestienmeter. Daar liep de in de basis (voor het eerst in de Eredvisie voor hem) gestartte Noa Lang tegen de bal aan: 2-1 in de 31e minuut.

Noa Lang heeft de score teruugebracht tot 2-1 Ⓒ Hollandse Hoogte

Invaller Huntelaar was in de 40e minuut nog dicht bij de gelijkmaker, maar stuitte op sluitpost Joel Drommel.

Na rust eenzelfde spelbeeld. Ajax het balbezit en de omsingeling, de ploeg van Gonzalo Garcia loerend op de counter, zoals in de 49e minuut toen Vuckic mocht doorlopen en aanleggen. Zijn inzet eindigde echter naast het doel van de Kat van Kameroen.

En na weer een counter van Twente, waarbij een schot van Wout Brama werd gekraakt, wisten de Amsterdammers ineens zelf snel te counteren. Via Ziyech en Donny van de Beek belandde de bal bij de tweede paal bij Lang, die zijn tweede treffer van de middag op het scorebord zette: 2-2.

Ajax zette vervolgens aan, waarbij Dusan Tadic de 2-3 op zijn schoen had. De Servische aanvoerder van Ajax stuitte op Drommel. Het leek wachten op de voorsprong voor de ploeg van Ten Hag.

En dat gebeurde ook. Na een actie van - jawel Noa Lang - kwam de bal voor de voeten van invaller Huntelaar. Die knalde Ajax met een streep op voorsprong in de 61e minuut: 2-3.

Klaas Jan Huntelaar viert zijn treffer bij de 2-3. Ⓒ Hollandse Hoogte

Goedbeschouwd kwamen de tukkers in de tweede helft niet echt meer in het stuk voor. Al helemaal niet toen het in de 70e minuut helemaal misging bij FC Twente. Een diepe bal leek keeper Drommel te kunnen pakken, maar in plaats daarvan kopte hij de bal weg. Op zich een goed idee, maar dat hij de bal precies op de rug van Xandro Schenk kopte, was een minder geslaagd plan. Want hierdoor kon Lang voor open doel de 2-4 en zijn hattrick aantekenen. ’Drommel, drommel, drommel’, moet trainer Garcia gedacht hebben.

Hattrickheld Lang werd in de 81e minuut nog gewisseld- wegens kramp- voor Razman Marin.

Veel maakte het niet meer uit, want de drie punten gingen toch weer in de tas mee naar Amsterdam, ondanks een 2-0 achterstand. Iets wat de concurrentie toch zal en moet frustreren. Dat Huntelaar in de 96e minuut ook nog de 2-5 aantekende, was vooral voor de statistieken.