Teambaas Mattia Binotto: ’Ferrari dit jaar een stuk sneller’

De Scuderia kwam vorig seizoen veel snelheid tekort. Dat had voor het grootste gedeelte te maken met de motor na de veelbesproken saga rond de krachtbron van 2019. Ferrari sjoemelde destijds met de brandstoftoevoer en kwam begin 2020 tot een geheime schikking met autosportfederatie FIA.

„Het grootste probleem vorig jaar was onze snelheid op de rechte stukken”, aldus Binotto tijdens de teampresentatie in Maranello. De nieuwe auto, de SF21, wordt overigens pas op 10 maart aan het publiek getoond. „Niet alleen de power, maar ook de drag was een issue. We hebben hard gewerkt aan zowel de motor als de aerodynamica. Als we naar onze huidige data kijken, zien we dat we veel snelheid hebben teruggewonnen op de rechte stukken.”

Mattia Binotto Ⓒ Ferrari

Binotto haastte zich erbij te zeggen dat het aanzienlijke gat met topteams als Mercedes en Red Bull Racing niet zomaar in een paar maanden is gedicht. Ferrari-voorzitter John Elkann stelde al dat hij de ’wil om te winnen’ graag weer terugziet bij de fameuze renstal. Al zei diezelfde Elkann vorig jaar juli nog dat Ferrari naar alle waarschijnlijkheid pas vanaf 2022, als de regels in de Formule 1 op de schop gaan, weer kan denken aan Grand Prix-zeges.

Vorig jaar stond Charles Leclerc twee keer op het podium. De naar Aston Martin vertrokken Sebastian Vettel haalde het ereschavot één keer. De Duitser is bij Ferrari vervangen door Carlos Sainz, die overkwam van McLaren.