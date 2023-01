Van Nistelrooy ziet ’complete Veerman’ en niet alleen ‘Veerman die leuk aan de bal kan zijn’

Na de wissel van de Volendamse middenvelder in de eerste wedstrijd na de winterstop, thuis tegen Sparta, waarbij Veerman het nodige misbaar had gemaakt, was hij nogal uit beeld geraakt. De vier wedstrijden daarna begon hij op de bank. Tweemaal mocht hij invallen en tweemaal kwam hij zelfs geen minuut in actie. Opvallend voor een speler, die in de eerste seizoenshelft vrijwel steeds basisspeler was geweest.

"Zijn reactie op trainingen was in het begin moeizaam, maar was op het einde top"

Tegen Go Ahead Eagles kreeg Veerman weer het vertrouwen van Van Nistelrooy. De balvaardige middenvelder werd na afloop nadrukkelijk gecomplimenteerd door de PSV-trainer. ,,Ik wil vooral zijn prestatie belichten. Als een middenvelder in de compleetste zin van het woord. Als hij dit kan laten zien dan is hij een heel goede, complete middenvelder. En niet alleen een Joey Veerman, die leuk aan de bal kan zijn. Ik vond het geweldig om dat van hem te zien. Natuurlijk heeft hij het er moeilijk mee gehad, dat hij op de bank zat. Zijn reactie op trainingen was in het begin moeizaam, maar was op het einde top. Dan weet je ook weer dat je hem kan gebruiken. Dat heeft hij deze wedstrijd bevestigd. De goal was mooi voor hem, maar vooral zijn algehele prestatie was uitstekend.”

Ook El Ghazi was bijzonder opgelucht. Na het vertrek van Cody Gakpo naar Liverpool kreeg de buitenspeler het vertrouwen, maar de ex-Ajacied was ongelukkig in de afwerking. In de eerste vijf wedstrijden na de winterstop scoorde hij geen enkele keer en gaf hij ook geen assist. Dat was opmerkelijk, omdat El Ghazi voor de winterstop, toen hij minder frequent speelde en ook fysiek nog niet helemaal top was, wel productief was geweest met vijf goals en drie assists.

Doelpunt nodig

Het doelpunt tegen Go Ahead kwam als geroepen voor El Ghazi. ,,Ik had het nodig. Eindelijk lukte het. Ik ben niet gestopt met werken. Ik heb vertrouwen gehouden en vertrouwen gekregen van de trainer. Dan is het fijn de trainer en de club terug te betalen met een goal.”

Anwar El Ghazi tekende voor de beslissende 2-0. Ⓒ ANP/HH

De lange aanvaller bekende het de afgelopen weken heel lastig te hebben gehad. ,,Het heeft zeker aan me gevreten. Hoe zich dat uitte? Zoals bij elk ander mens, die een slechte dag heeft. Bij mij zijn het dan slechte weken geweest. Dan ga je gefrustreerd naar huis. Zoals elke PSV-supporter zich voelt na een verloren wedstrijd, na een gelijkspel. Dan weet mijn vrouw ook, dat ze mij even niet lastig moet vallen. Maar dan is het zaak om rustig te blijven, keihard te blijven werken en vertrouwen te houden. En hopelijk is deze wedstrijd het begin van iets moois.”

Vertrouwen Van Nistelrooy

Van Nistelrooy bleef vertrouwen houden in El Ghazi en gaf aan zich geen grote zorgen te hebben gemaakt over de aanvaller. ,,Hij bleef kansen creëren. Dan doe je veel goeds. Daarom heb ik ook gezegd: ‘Blijf rustig, die goal gaat vallen. Als aanvaller moet je bezorgd zijn als je helemaal niet in de positie komt. Als je kansen mist, doet dat ook wat met je, maar als je zo vaak in de positie komt, dan gaat hij een keer vallen.”

Er waren fases in de wedstrijd, waarin het nog moeizaam liep bij PSV, maar uiteindelijk kwam de zege niet in gevaar. ,,Het was heel moeilijk”, erkende El Ghazi. ,,We hebben zwaar moeten vechten voor de punten. We zitten nu eenmaal in die fase. Maar we hadden voor de wedstrijd afgesproken echt te knokken voor elkaar. Het gaat nu om de drie punten. Het mooie voetbal komt vanzelf weer.”