Live Tour: Twee Nederlanders in kopgroep

Mathieu van der Poel, die debuteert in de Tour, behoort tot de favorieten voor de ritzege én de eerste gele trui.

Volg hier de eerste Tourrit over 197,8 kilometer van Brest naar Landerneau.

Onze columnisten Erik Breukink en Michael Boogerd volgen de Tour de France op de voet. Elke dag blikt één van de twee oud-deelnemers aan het grootste wielerspektakel ter wereld vooruit op de dag die komen gaat. Vandaag laat Breukink, die zelf als derde eindigde in de Tour van 1990, zijn licht schijnen over de openingsetappe.

Breukink: ’Oppassen voor valpartijen’

Breukink: „Vanochtend in de vrouwenkoers heb ik dat slotklimmetje in Landerneau (3km à 5,7%, red.) gezien. In het begin is het best steil, maar daarna vlakt het wel wat af. We zullen de bekende namen aan het front zien in de finale. Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe en Wout van Aert onder anderen. Het is de vraag hoe Van der Poel en Alaphilippe het gaan aanpakken. Als ze te lang wachten, gaan wellicht types als Benoit Cosnefroy profiteren. Of misschien iemand als Sonny Colbrelli. Het wordt in ieder geval dringen, want ook de klassementsrenners willen vooraan zitten. Als je daar niet bent, kun je als er gaten vallen kostbare tijd verliezen. Al verwacht ik niet dat mannen als Primoz Roglic en Tadej Pogacar mee gaan spelen om de ritzege, die willen er eerder voor zorgen dat ze in de eerste groep zitten.”

„En het is vooral ook oppassen voor valpartijen, want zo’n eerste Tour-rit is altijd vreselijk hectisch. Al denk ik niet dat Van der Poel zich daar druk om maakt. Hij en de echte klassiekerrenners zijn dat ook wel gewend in bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen. Het zal in de aanloop naar die slotklim vooral heel chaotisch zijn. Van der Poel is voor mij de favoriet, ook al omdat ik het hoop voor hem. Hij moet dit ook gewoon heel goed kunnen en heeft zijn zinnen er echt op gezet. Van der Poel is ook nog eens iemand die vaak wint als hij ergens echt zijn zinnen op heeft gezet.”