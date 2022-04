Go Ahead stelt plek in eredivisie veilig met zege bij Willem II

Toch geeft vrijwel niemand nog een stuiver voor de kansen op rechtstreeks behoud van de club die zo geweldig aan het seizoen begon. Als zich dit weekeinde geen verrassingen voordoen is Willem II na Pasen het haasje. In een achterstallig duel gaan Fortuna Sittard en/of Sparta op 16 april punten pakken, want die spelen tegen elkaar. Sparta wipt op zeker over de Tilburgers heen als het geen averij oploopt in de zes resterende minuten tegen Vitesse op 19 april, die het met een 1-0 voorsprong mag beginnen. Dan zakt Willem II voor het eerst dit seizoen onder de streep met weinig perspectief om daar nog weg te raken.

In de Adelaarshorst kwam Go Ahead uit een corner op voorsprong omdat Isac Lidberg het maar mocht blijven proberen. Na twee reddingen van Willem II-doelman Timon Wellenreuther was het bij de derde poging wel raak. Elke spelhervatting was daarna een verzoeking voor de Tilburgers, die een vrije trap na vijf pogingen nog over de lat zagen verdwijnen. Uit de daaruit voortvloeiende hoekschop was het opnieuw raak. Inigo Córdoba werkte de bal in de touwen. Verdedigend was het dus op die momenten ontstellend zwak.

Isac Lidberg werkte de 1-0 binnen. Ⓒ ProShots

De nieuwe trainer Kevin Hofland ging bij Willem II op zoek naar het evenwicht tussen een solide defensie met een toch aanvallende spelstijl. Die visie kostte captain Pol Llonch zijn basisplek. Daniel Crowley moest op het middenveld zorgen voor creativiteit. Freek Heerkens speelde als een extra controleur voor de centrale verdedigers Wessel Dammers en Derrick Köhn.

Willem II voetbalde niet met de schroom van een degradatiekandidaat, zetten vroeg druk en dwongen de eerste grote kans af. Spits Jizz Hornkamp mikte op de vuisten van doelman Andries Noppert. Die redde na de pauze ook fraai op een kopbal van de Tilburgse spits. Willem II voetbalde soms heel aardig, maar de spelhervattingen lagen de club zwaar op de maag. En ook na rust viel het doelpunt aan de andere kant. Na de 3-0 van Ogechika Heil zagen de Tilburgers er geen heil meer in en drukte Marc Cardona na weer een corner van Go Ahead de bal over de lijn.