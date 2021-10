SC Heerenveen stelt kaartverkoop voor bezoek aan NEC uit

„Vanwege het inzakken van de tribune tijdens de wedstrijd NEC - Vitesse is het nog onduidelijk wanneer het stadion van de Nijmegenaren weer gebruikt kan worden en op welke wijze”, aldus de Friese club. „Zodra er meer informatie beschikbaar is over het bezoeken van dit uitduel, zal SC Heerenveen dit via zijn kanalen communiceren.”

FC Groningen

De onderzijde van het uitvak van De Goffert, het stadion van NEC, stortte zondagmiddag in. Het beton begaf het omdat de fans van Vitesse massaal op en neer aan het springen waren na de 0-1 overwinning. NEC speelt op zondag 31 oktober eerst nog thuis tegen FC Groningen, dat nog niets bekend heeft gemaakt over de kaartverkoop.

Ingenieursbureau Royal Haskoning gaat alle tribunes in het stadion onderzoeken op veiligheid. De gemeente Nijmegen, eigenaar van het stadion, wil zo snel mogelijk weten wanneer het stadion weer gebruikt kan worden en op welke wijze, aldus een woordvoerder van de gemeente.