Pech Martijn Tusveld in Ronde van de Provence

De 26-jarige Utrechter was vorig jaar in Parijs-Nice ook al slachtoffer van een val waarbij hij diverse breuken in zijn gezicht opliep en maanden alleen vloeibaar voedsel kon nuttigen. Pas drie maanden later maakte hij zijn rentree om in het najaar nog de Ronde van Spanje te rijden. Het is nog niet duidelijk welke verwondingen Tusveld heeft opgelopen.

Aleksandr Vlasov won vrijdag de tweede etappe. De rit over tal van heuvels van Aubagne naar La Ciotat/Les Crêtes eindigde met een beklimming van een kleine 5 kilometer. Daarop plaatste de 23-jarige Rus van Astana met nog zo'n 2 kilometer te gaan zijn aanval en kwam solo over de streep.

De Russische kampioen op de weg neemt ook de leiderstrui over van de Fransman Nacer Bouhanni, die de eerste etappe had gewonnen. Hij had op de finish 24 seconden voorsprong op Wilco Kelderman van Team Sunweb en zijn teamgenoot Aleksej Loetsenko uit Kazachstan. In het algemeen klassement leidt Vlasov met 28 seconden voorsprong op Kelderman.

De Ronde van de Provence duurt nog tot en met zondag. Zaterdag staat een rit met finish op de flanken van de Mont Ventoux op het programma.