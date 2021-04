Racisme-rel in Spanje loopt steeds hoger op: ’Openbare lynchpartij!’

„48 uur na het incident ontkent hij zich racistisch te hebben geuit richting Mouctar Diakhaby tijdens de La Liga-wedstrijd die afgelopen zondag werd afgewerkt. Cala heeft een grote mogelijkheid gehad om zijn fout toe te geven en zich naar de speler te verontschuldigen”, schrijft Valencia.

Het statement van de Spaanse club gaat verder: „Maar, in plaats daarvan, valt hij zowel Diakhaby en andere leden van Valencia aan. Wij willen duidelijk maken dat wij onze speler volledig geloven en hem compleet steunen.”

’Openbare lynchpartij’

Valencia sluit af in het statement met: „We zullen niet stoppen met vechten in de strijd tegen racisme in het voetbal.”

Cala heeft op de bewuste persconferentie ontkend dat hij een racistische opmerking heeft gemaakt tegen Diakhaby. Volgens de 31-jarige verdediger is sprake van „een mediacircus” en is hij slachtoffer van „een openbare lynchpartij.” Kort nadat Cala zich tegenover ruim vijftig journalisten had verweerd, kwam Valencia dus met een reactie op de website met als kop: „Juan Cala, we geloven je niet.”

Imago en eer

Volgens de Franse verdediger Diakhaby heeft Cala „vuile neger” tegen hem gezegd. De Spanjaard ontkent dat in felle bewoordingen. „Zulke woorden heb ik nog nooit gebruikt. Ik ga juridische stappen ondernemen tegen alle mensen die mijn imago en mijn eer aantasten.”

De wedstrijd tussen Cádiz en Valencia werd zondagavond na een halfuur stilgelegd, nadat Diakhaby bij zijn ploeggenoten had aangegeven dat hij racistisch zou worden bejegend. De spelers van Valencia besloten hierop van het veld te stappen en zochten samen met de geëmotioneerde verdediger de kleedkamer op.

Regelmentaire nederlaag?

Na een onderbreking van ongeveer een kwartier werd de Spaanse competitiewedstrijd weer hervat. Diakhaby bleef achter in de kleedkamer. Cala speelde de eerste helft nog wel uit, maar werd vervolgens gewisseld. Volgens Valencia besloten de spelers en stafleden op verzoek van Diakhaby terug te keren naar het veld, omdat Valencia anders een reglementaire nederlaag aan de broek zou kunnen krijgen. Valencia kwam al snel na het incident met een statement. „We zijn één met jou”, liet de clubleiding via Twitter weten. „Nee tegen racisme.”

De Spaanse voetballiga doet onderzoek naar de uitspraken van Cala. „Met de Liga veroordelen we elke vorm van racisme”, verklaarde voorzitter Javier Tebas op de Spaanse televisie. „We hebben videobeelden ter beschikking en zullen zo vaststellen wat er precies gebeurd is. De Liga staat niet toe dat er racisme in het voetbal heerst.”