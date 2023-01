Feyenoord weet bij Twente niet te profiteren van puntenverlies AZ

Maar alle aandacht richtte zich na afloop op scheidsrechter Allard Lindhout, die besloot om in de slotfase géén penalty toe te kennen na hands van Robin Pröpper, omdat die een duwtje in de rug kreeg van Santiago Gimenez. De Mexicaan leek in de herhaling op tv-beelden echter niets misdaan te hebben. Lindhout gaf met een handgebaar aan dat hij hands had gezien maar gaf vervolgens een vrije trap voor duwen. Ook de VAR was kennelijk van mening dat Gimenez een overtreding maakte, want er werd niet ingegrepen.

Stevige clash

De bomvolle Grolsch Veste rekende op een stevige clash tussen de nummer één en vier van de ranglijst. In eigen huis is FC Twente, zo weet de aanhang, een baas. De ploeg is in staat om het elke topclub moeilijk te maken en met die instelling stuurde Ron Jans zijn spelers ook tegen Feyenoord het veld op.

Maar wat dit seizoen zelden is voorgekomen, het lukte Ricky van Wolfswinkel en de zijnen zeker in de eerste helft niet om Feyenoord het vuur na aan de schenen te leggen. Eén kans, letterlijk één reële kans kregen de tukkers in het eerste bedrijf om te scoren. Dat was na 25 minuten, toen Virgil Misidjan door Joshua Brenet vanaf de rechterflank uit een counter in vrije positie werd gevonden toen hij het zestienmetergebied vanaf de linkerkant binnen kwam stormen De hele bank van Twente én de harde kern van de thuisclub achter het doel van Justin Bijlow veerde al op om de openingstreffer te vieren. . Misidjan rondde wel op het doel af, maar zijn inzet was een makkelijke prooi voor de Feyenoord-keeper.

Middenveld in Rotterdamse handen

Meer zat er de eerste 45 minuten niet in. Feyenoord dicteerde de strijd op het middenveld, waar Orkun Kökcü, de opnieuw excellerende Mats Wieffer en de Pool Sebastian Szymanski de touwtjes redelijk in handen hadden. De misser van Misidjan kwam de ploeg van Jans bovendien duur te staan. Want vijf minuten later was het wél raak aan de andere kant.

Santiago Gimenez van Feyenoord viert zijn doelpunt: 1-0 voor Feyenoord. Ⓒ René Bouwman

Santiago Gimenez, die na zijn goede optreden tegen NEC opnieuw een basisplaats kreeg, was al een paar keer gevaarlijk in de buurt van Twente-doelman Lars Unnerstall geweest, toen hij door Szymanski vanaf de achterlijn werd bediend en bij de tweede paal feilloos raak kopte.

Jans begreep dat er op het middenveld gif bij moest om meer grip te krijgen op de Feyenoorders. In de rust bracht hij Sem Steijn in voor Michel Vlap. Aan Rotterdamse kant wisselde Slot óók een middenvelder, hij zette Quinten Timber op de plek van Szymanski. Timber speelde voor de winterstop altijd, maar leek een tijd uitgeschakeld door een voetblessure. Maar tot opluchting van Slot, die met de leiding van Feyenoord alle moeite deed om in de januarimaand Ramiz Zerrouki over te nemen van FC Twente, herstelde Timber vlotter dan verwacht.

De Rotterdammers hebben nu opeens weer vier sterke middenvelders, omdat naast de comeback van Timber Wieffer zijn plaats heeft veroverd. In dat opzicht was het interessant om Wieffer en Zerrouki tegenover elkaar te zien staan. En dan zit er een verschil in prijskaartje van dik acht miljoen euro tussen die twee. Met de wetenschap dat Wieffer voor 5 ton is opgepikt bij Excelsior lijkt het nog niet zo gek geweest dat Feyenoord die acht miljoen of meer in de zak heeft gehouden.

Twente overleeft

Wieffer was na een uur dicht bij de 2-0 voor Feyenoord, toen hij uit een voorzet van Kökcü de bal net langs de paal kopte. In die fase had Twente ook de handen vol aan Gimenez, die bij vlagen als een stoomwals door de Twentse defensie wilde denderen. De Mexicaanse spits is alleen al door zijn werklust populair bij de Feyenoord-aanhang, maar valt ook in de smaak omdat hij belangrijk is voor de ploeg op cruciale momenten.

Joshua Brenet kopt de gelijkmaker binnen. Ⓒ Pro Shots

Jans kreeg voor elkaar wat hij beoogde. Zijn elftal knokte zich in de tweede helft met meer agressie terug in de wedstrijd. De beloning kwam in de 70e minuut, toen Michal Sadilek vanaf de linkerflank voorzette en Brenet bij de tweede paal vond. Die maakte gebruik van twijfel tussen Alireza Jahabnbakhsh en Quilindschy Hartman. Die dachten allebei dat de ander het duel aan zou gaan.

Feyenoord ging op jacht naar een tweede voorsprong en testte Unnerstal met een vrije trap van Kökcü en een schot van invaller Oussama Idrissi. De Rotterdammers dachten ook nog recht te hebben op een strafschop, maar scheidsrechter Allard Lindhout bestrafte het duwtje van Gimenez in plaats van de handsbal van Robin Pröpper. Toch was de grootste kans nog voor Twente via Vaclav Cerny, maar de redding van Bijlow was subliem. Daardoor werden de punten eerlijk verdeeld.