'Vele miljoenen voor Malen en Raiola'

De kogel is door de spreekwoordelijke kerk. Louis van Gaal wordt de bondscoach van Oranje tijdens het WK in Qatar. Volgens Valentijn Driessen heeft de KNVB er goed aan gedaan om Henk Fraser aan te trekken als assistent: „Hij heeft het overal goed gedaan en bij geen enkele speler hoor je wanklanken over Fraser.” Ook vindt Driessen het goed dat de KNVB bekijkt of Fraser eventueel geschikt is om de rol van Louis van Gaal na het WK over te nemen.

Natuurlijk gaat het ook over de Europese wedstrijden van PSV en Feyenoord. Volgens Driessen laat de remise van Feyenoord tegen FC Drita uit Kosovo zien dat het elftal van Feyenoord nog te zwak is om het PSV en Ajax moeilijk te maken. PSV liet zich daarentegen van zijn beste kant zien. „Als PSV zo speelt als tegen Galatasaray moet de volgende ronde ook geen probleem zijn,” aldus Driessen.

Ook worden alle transferperikelen doorgenomen. Volgens Verweij is Ajax serieus in de markt voor Steven Bergwijn maar dan moet er eerst geld vrij gemaakt worden. Een eventuele verkoop van Alvarez zou een reële optie zijn volgens Verweij.

Tot slot worden alle transferperikelen doorgenomen. Donyell Malen maakt de overstap van PSV naar Dortmund. Valentijn Driessen weet dat zijn zakenwaarnemer Mino Raiola en de speler zelf samen dertig procent krijgen van de transfersom van Malen. Dat zou neerkomen op zo’n negen miljoen volgens Driessen.