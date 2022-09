Suriname wint in Almere bij debuut bondscoach Winter

Voetbal

Turkije blameert zich bijna in Nations League, Frankrijk voorkomt degradatie

De Turkse voetbalploeg heeft in de Nations League promotie afgedwongen naar de B-divisie. Met Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcü in de basis had Turkije aan een zwaarbevochten gelijkspel (3-3) tegen Luxemburg genoeg om zich te verzekeren van de eerste plaats in de groep. Luxemburg kwam in het stadion ...