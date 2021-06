Binnenland

Oranjefans spoelen op sociale media kater weg met humor

Het EK voetbal is voor het Nederlands elftal op een mislukking uitgelopen. Oranje startte de Europese eindronde met een ambitieuze doelstelling de halve eindstrijd te bereiken. Maar na drie gewonnen groepswedstrijden was Tsjechië, de nummer 40 van de wereldranglijst, in de achtste finales te sterk (...