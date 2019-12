Irene Schouten jaagt op Atje Keulen-Deelstra

Irene Schouten Ⓒ Hollandse Hoogte

HEERENVEEN - In de slipstream van de spraakmakende winnaressen en specialistes op de NK afstanden ’tippelde’ ’s lands beste marathonvrouw mooi mee naar niet-verwachte successen. Veel tijd om feest te vieren vanwege de plaatsing voor de WK (3 en 5 km) en EK (3 km) is er voor Irene Schouten niet. Op Nieuwjaarsdag wacht alweer de volgende uitdaging. Of beter, verplichting. Even Nederlands kampioene worden op de marathon.