Deense spits Martin Braithwaite per direct naar FC Barcelona

De voetballer uit Esbjerg tekent een contract tot en met de zomer van 2024 bij de Catalaanse grootmacht. Braithwaite komt per direct over van Leganés. Barcelona meldt dat er 18 miljoen euro wordt betaald voor de aanvaller.

De 28-jarige Braithwaite kwam eerder uit voor Esbjerg, Toulouse, Middlesbrough, Bordeaux en sinds vorig jaar voor Leganes. Ook is hij international van Denemarken. In 39 interlands scoorde Braithwaite vanaf 2013 zeven keer.

Barcelona mocht buiten de transferperiode nog een speler kopen omdat Ousmane Dembele ruim een half jaar niet kan voetballen. Ook Luis Suarez staat voorlopig nog buitenspel. Barcelona liet een andere vleugelaanvaller, Carles Perez, in januari op huurbasis vertrekken naar AS Roma. Maar met het wegvallen van Dembélé is de nood plotseling hoog.