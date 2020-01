Donyell Malen: ‘Memphis en ik hebben elkaar veel sterkte gewenst’

Malen is vastberaden om sterk terug te keren en blij dat hij vanaf nu weer langzaam stapjes vooruit kan maken richting volledig herstel. Hij meldde zich nog met krukken en een constructie om zijn linkerbeen, die de knie ontlast en ‘rust’ geeft. Deze moet hij nog vier van in totaal zes weken dragen. De eerste twee weken na de operatie, waarin hij nog in de Verenigde Staten verbleef, zitten erop.

,,De schade valt mee, gelukkig had ik geen schade aan mijn kruisband, maar er moet wel wat herstellen’’, liet Malen weten aan PSV-tv en verslaggevers. ,,Nu moet ik eerst mijn been weer een beetje gaan buigen en het rustig aan opbouwen. Ik sta er heel positief in.’’

Donyell Malen, op krukken, aanwezig bij de training van PSV. Ⓒ De Telegraaf

Malen viel op dezelfde dag als collega-international Memphis Depay, zondag 15 december 2019, uit met een zware knieblessure. Hij heeft de filmpjes van de andere Oranje-aanvaller op Instagram voorbij zien komen, waarin Memphis een maand na zijn operatie al intensief bezig is, soms zelfs met de bal. ,,Dat doet hij heel goed’’, grijnst Malen. ,,We hebben contact over hoe het gaat en elkaar veel sterkte gewenst.’’

De beide aanvallers hebben een ander soort blessure en dus ook een ander traject. Een goed herstel staat voorop, ook al weet Malen dat voetbalminnend Nederland beiden zo snel mogelijk weer fit ziet. Maar op de vraag die iedereen bezighoudt, of hij het EK nog gaat halen, kan hij in zo’n vroeg stadium nog geen antwoord geven. ,,Het is een maandenlang traject, dus om te zeggen of ik het wel of niet ga halen… Ik ga goed genezen’’, aldus Malen.

