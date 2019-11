Veltman: ’Ik moet geen De Ligt worden’

Net als anderhalve week geleden met Ajax tegen Chelsea veroorzaakte hij in Belfast een strafschop. Maar in tegenstelling tot het duel in de Champions League in Londen ging de bal er nu niet in.

Bekijk ook: Kwalificatie Oranje nodigt niet uit tot feest

Steven Davis schoot huizenhoog over vanaf elf meter. „Gelukkig wel”, grapte Veltman. „Maar ik moet natuurlijk geen Matthijs de Ligt worden.” doelde hij op zijn ploeggenoot bij Oranje, die dit seizoen ook al wat strafschoppen heeft veroorzaakt.

„Ik weet niet of dit een strafschop was”, zei Veltman. „Maar ik weet wel dat ik er net als tegen Chelsea heel weinig aan kon doen. Ze schieten van dichtbij op je arm en je krijgt een penalty tegen. Ik kan dat niet helpen, maar ben erg blij dat die penalty er niet in ging.”

Bekijk ook: Koeman moet in aanloop naar EK kaarsjes opsteken