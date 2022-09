Sport kort: Miller verrassende winnaar MotoGP in Japan

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Milller wint GP Japan in MotoGP, favorieten falen

10.14 uur: De Australische motorcoureur Jack Miller heeft zondag verrassend de Grote Prijs van Japan in de MotoGP gewonnen. De rijder was op zijn Ducati vanaf de zevende startpositie naar voren gereden en won zijn vierde grand prix. De Fransman Fabio Quartararo (Yamaha) eindigde slechts als achtste, maar de leider in de WK-stand breidde zijn voorsprong op zijn naaste concurrenten desondanks uit.

Zijn grootste rivaal Francesco Bagnaia uit Italië ging in de laatste ronde onderuit bij een poging Quartararo te passeren. De andere kanshebber op het kampioenschap, de Spanjaard Aleix Espargaró, kampte al voor de race met mechanische problemen en moest op een reservemotor starten. Hij bleef buiten de punten.

Miller haalde het voor de Zuid-Afrikaan Brad Binder. De Spanjaard Jorge Martin werd derde op het circuit van Motegi, waar voor het eerst sinds 2019 weer een grand prix plaatsvond. De voor het eerst sinds 2019 weer vanaf pole gestarte Spanjaard Marc Márquez eindigde als vierde. Hij had zaterdag in de kwalificaties geprofiteerd van de natte omstandigheden

Moto2-coureur Bendsneyder negende in GP Japan

08.53 uur: Motorcoureur Bo Bendsneyder is als negende geëindigd in de Grote Prijs van Japan in de Moto2-klasse. Dat leverde de Rotterdammer 7 punten op voor de WK-stand waarin hij dertiende staat. De winst op het circuit van Motegi was voor de Japanner Ai Ogura. Hij hield de Spanjaarden Augusto Fernández en Alonso López achter zich.

Fernández leidt nog in de WK-stand, maar Ogura nadert tot op 2 punten. Er zijn nog vier races, te beginnen volgende week zondag in Thailand.

Zonta van den Goorbergh eindigde als zestiende net buiten de punten.

Samsonova de beste in Tokio

08.26 uur: De Russische tennisster Ludmila Samsonova heeft het toernooi van Tokio gewonnen. De nummer 30 van de wereld was in de finale te sterk voor de jonge Chinese Zheng Qinwen, die haar eerste finale speelde op het hoogste niveau. De setstanden waren 7-5 en 7-5.

Voor Samsonova (23) betekende de overwinning haar vierde titel op de WTA Tour. Eerder dit jaar was ze al de beste in Washington en Cleveland. Vorig jaar won ze het toernooi van Berlijn. Op weg naar de finale had Samsonova onder anderen Wimbledon-winnares Elena Rybakina en tweevoudig grandslamwinnares Garbiñe Muguruza uitgeschakeld. Ze verloor in Tokio geen enkele set.