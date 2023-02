LeBron James moet nog even wachten op all-time puntenrecord

LeBron was goed voor 27 punten, waardoor zijn teller nu op 38.351 punten staat. Dat zijn er 36 minder dan bij het record van van Abdul-Jabbar van 38.387. LeBron krijgt dinsdag een nieuwe kans thuis tegen Oklahoma City Thunder. Mocht het dan niet lukken, dan wacht twee dagen later de ontmoeting met Milwaukee Bucks.

Hoewel het vooraf allesbehalve een gemakkelijk opdracht was voor LeBron om de benodigde 63 punten te scoren - zijn persoonlijke wedstrijdrecord is 61 - en weinigen er echt rekening mee hielden dat het deze zaterdag al zou gebeuren, was het een teleurstellende avond voor de Lakers. Niet in de laatste plaats omdat de Pelicans al tien wedstrijden op een rij hadden verloren. Brandon Ingram was voor de ploeg uit Orleans de grote man met 35 punten.

Zorgen bij Warriors om knieblessure Curry

Bij de Amerikaanse basketbalclub Golden State Warriors is de vrees groot dat sterspeler Stephen Curry een ernstige knieblessure heeft. De vedette viel zaterdagavond (plaatselijke tijd) uit in het duel met Dallas Mavericks.

Curry hinkte na een botsing met een speler van de Mavericks naar de kant en vervolgens direct de kleedkamer in. Een MRI-scan is nodig om de ernst van de blessure vast te stellen. "Altijd als een speler zo'n MRI krijgt, is er bezorgdheid. We moeten maar duimen dat het meevalt", zei coach Steve Kerr.

De Warriors wonnen wel met 119-113 van de Mavericks. Curry was in de wedstrijd nog goed voor 21 punten.