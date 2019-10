Revolutie op komst in Formule 1

Jean Todt, baas van de internationale autosportfederatie FIA, licht via een videoverbindingen de vernieuwingen in de Formule 1 toe. Ⓒ Hollandse Hoogte

De kogel is door de kerk. Voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 komt er een budgetplafond. Dat werd duidelijk tijdens een speciaal belegde persconferentie in Austin waarop eindelijk de nieuwe regels voor de koningsklasse in de autosport werden gepresenteerd.