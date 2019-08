Martens slaat start EK-kwalificatie over

Martens kreeg tijdens het WK in Frankrijk zoveel last van een teen, dat ze gedurende het toernooi amper meer kon trainen. Met pijnstillers kon de Limburgse wel steeds spelen. Ze haalde echter niet het topniveau dat ze wel had tijdens het gewonnen EK 2017 in eigen land.

Kika van Es ontbreekt ook bij Oranje in de wedstrijden tegen Estland en Turkije. De linksback van Everton onderging na de mondiale eindronde een operatie aan haar knie. Bondscoach Sarina Wiegman heeft Aniek Nouwen (PSV) en Ashleigh Weerden (FC Twente) als vervangsters bij de groep gehaald die verder identiek is aan de WK-selectie. De ’Leeuwinnen’ haalden in Frankrijk de finale, waarin de Amerikaanse voetbalsters te sterk bleken (0-2).

Van de WK-gangers heeft niemand bedankt voor Oranje, ook niet routiniers als Loes Geurts (33) en Anouk Dekker (32) of speelsters die steeds op de bank zitten. „Volgend jaar zijn de Olympische Spelen in Tokio, daar wil ook iedereen naar toe”, zei Wiegman dinsdag in Zeist. Oranje wist zich tijdens het WK voor het eerst te plaatsen voor de Spelen.