Clarence Seedorf: ’Een genoegen als Ronaldo mij kan evenaren’

Seedorf veroverde de Champions League met Ajax, Real Madrid en AC Milan (twee keer). Ronaldo lukte dat met Manchester United en Real Madrid (vier keer). Met Juventus doet de 35-jarige Portugees komende maanden een nieuwe poging in het miljarenbal. „Het zou een genoegen zijn als Cristiano Ronaldo mijn record kan evenaren”, sprak de voormalig middenvelder in gesprek met Goal.com.

„Ik zal altijd de eerste zijn die dat heeft gepresteerd, dat verandert nooit. En records zijn er om geëvenaard en verbroken te worden. Juventus is natuurlijk altijd kandidaat om de Champions League te winnen. Cristiano heeft de motivatie, dus waarom niet”, vervolgde Seedorf, die op 19-jarige leeftijd met Ajax toesloeg en twaalf jaar later met AC Milan zijn vierde triomf beleefde in de Champions League.

Ronaldo sloeg in 2008 voor de eerste keer toe met Manchester United. Na vier zeges met Real Madrid verliet hij de Koninklijke in de zomer van 2018. Met Juventus kwam de goalgetter van Madeira nog niet in de buurt van een nieuwe triomf in de belangrijkste Europa Cup.

Cristiano Ronaldo en Rafael Nadal. Ⓒ ANP/HH

Seedorf denkt niet dat het tijdperk Ronaldo/Lionel Messi het einde nadert. Het tweetal maakt al jaren uit wie aan het einde van het seizoen de Ballon d’Or mag ophalen. „Als ze fit en gemotiveerd blijven, denk ik dat ze allebei op een heel hoog niveau kunnen blijven spelen. Ik zie niet in waarom niet. De vraag is eerder: zal er een speler van de jongere generatie zich naast Messi en Ronaldo melden?”