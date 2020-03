Italië stopt 400 miljoen in noodfonds voor sport

Spadafora ziet veel clubs in problemen komen na de uitbraak van het coronavirus. Hij roept de voetbalploegen uit de Serie A op om goed naar de realiteit te kijken. "Ook als deze crisis voorbij is, dan zal het niet meteen zijn als voorheen", stelde hij.

Juventus maakte zaterdag al bekend dat het als eerste club uit de Serie A gaat bezuinigen op salarissen. Zo bespaart de kampioen de komende drie maanden zo'n 90 miljoen euro. De directeur van Juventus voorspelde al dat hij in de zomer zuinig moet zijn als de transfermarkt weer opengaat.

Spadafora wil dat er in april nergens meer in Italië gesport of getraind wordt. Sommige trainingen waren de afgelopen weken nog niet verboden omdat de Olympische Spelen nog niet waren uitgesteld.

Italië is zwaar getroffen door het coronavirus, met meer dan 10.000 doden.

Wat moet er gebeuren met dit Eredivisie-seizoen? En moeten seizoenkaarthouders worden gecompenseerd? Dat en meer in een bijzondere Kick-off podcast met chef voetbal Valentijn Driessen en Ajax-volger Mike Verweij. Luister ’m hier, hieronder of via je eigen podcast app.