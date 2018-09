Malacia langer bij Feyenoord

Technisch directeur Martin van Geel is blij dat Feyenoord opnieuw een zelfopgeleide speler voor langere tijd aan de club heeft gebonden: "Het vastleggen en verlengen van contracten van zelf opgeleide spelers blijft speciaal. Ik ben blij dat we Tyrell hebben kunnen toevoegen aan dit rijtje."

Malacia doorliep vanaf zijn negende de jeugdopleiding van Feyenoord. Op zijn zestiende tekende de Rotterdammer zijn eerste profcontract. Dit seizoen maakte de talentvolle vleugelverdediger zijn debuut in het eerste. Dat was in de Champions League thuis tegen Napoli (2-1 winst). Inmiddels heeft Malacia negen competitiewedstrijden en twee bekerwedstrijden op zijn naam staan.

Vorige week verlengde Dylan Vente zijn contract al bij Feyenoord. De achttienjarige aanvaller ligt tot de zomer van 2022 vast in De Kuip.

Tyrell Malacia Ⓒ Hollandse Hoogte