Ontsierende borstblessure Cody Gakpo na trap Tyrone Mings

Cody Gakpo trekt zijn shirtje omhoog na een treffer die werd afgekeurd door de VAR. Ondertussen zijn de striemen op zijn borst goed te zien. Ⓒ AFP

Cody Gakpo is niet ongeschonden uit de strijd gekomen in het competitietreffen tegen Aston Villa. Niet alleen verloor Liverpool kostbare punten in de strijd om een plek voor de Champions League, de Oranje-international verliet het veld ook met een beschadigde borstkas.