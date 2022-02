Ligt toekomst Lieke Martens ook bij Barcelona? ’Nog iets meer geduld’

Financieel

Ajax: Marc Overmars moet tekengeld terugstorten

De na grensoverschrijdend gedrag vertrokken voetbaldirecteur Marc Overmars moet het tekengeld van 1,25 miljoen euro aan Ajax terugbetalen. De Amsterdamse voetbalclub schrijft vrijdag in het halfjaarverslag dat Overmars zelf is opgestapt, en dat er geen sprake is van afvloeiingsregeling.