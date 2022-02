Suzanne Schulting blijft na wereldrecord in kwartfinale op goudkoers, Velzeboer uitgeschakeld

De overmacht van Schulting was zo groot, dat ze in het laatste stuk van haar race zelfs al gas terug kon nemen. De Belschische Hanne Desmet werd tweede, Lee Yubin uit Zuid-Korea finishte als nummer drie en is afhankelijk van andere races.

Velzeboer

Xandra Velzeboer redde het net niet, zij kwam als laatste over de finish in haar heat. Even was er nog hoop dat een penalty bij de concurrentie uitkomst zou bieden, maar zover kwam het niet. Voor Velzeboer rest dus de b-finale.

Suzanne Schulting (links) en Xandra Velzeboer hielden huis in de kwartfinale van de 1000 meter shorttrack. Ⓒ ANP/HH

Kwartfinale

In de kwartfinale gaven Schulting en Velzeboer samen nog een masterclass af, door zich allebei met ruime voorsprong op de rest van het veld te plaatsen. Voor Sanne Poutsma eindigde het toernooi in de kwartfinales, zij eindigde haar heat als vierde.

De halve finales en finales van de 1000 meter vinden later vandaag plaats. Eerder dit shorttracktoernooi won de 24-jarige Schulting al zilver op de 500 meter. Vier jaar geleden in Pyeongchang pakte ze goud op de 1000 meter.

