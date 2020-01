Max Verstappen blijft bij Red Bull

De contractverlenging toont aan hoeveel vertrouwen beide partijen in elkaar hebben. Verstappen (22) kiest ervoor om al ruim voor het nieuwe seizoen duidelijkheid te verschaffen over zijn toekomst. Die ligt dus bij Red Bull en Honda, de motorleverancier sinds afgelopen seizoen. De huidige verbintenis tussen het team en de Japanners loopt momenteel overigens tot en met 2021. Na dit seizoen gaan de regels in de Formule 1 flink op de schop.

Verstappen rijdt al sinds zijn entree in de koningsklasse, in 2015, voor Red Bull. Eerst ruim een jaar namens zusterteam Toro Rosso en sinds mei 2016 voor het vlaggenschip. Hij won sindsdien acht races. Het afgelopen jaar eindigde hij als derde in de strijd om het wereldkampioenschap, achter Valtteri Bottas en kampioen Lewis Hamilton.

’Verstappen: ontzettend blij’

De Limburger gaf in november al aan dat hij het liefste bij Red Bull zou blijven. „Het is heel belangrijk voor een coureur dat je je gewaardeerd voelt. Ik wil niet veranderen van team en winnen met Red Bull.”

Verstappen is dan zeer content met zijn verlenging: ,„Ik ben ontzettend blij om mijn overeenkomst met Aston Martin Red Bull Racing te hebben verlengd. Red Bull had het geloof in mij om me de kans te geven om in de Formule 1 te debuteren, waar ik altijd dankbaar voor ben geweest. Gedurende de jaren ben ik alleen maar meer verweven gegroeid met het team en behalve ieders passie en de prestaties op de baan, is het ook erg genieten om met zo’n geweldige groep mensen samen te werken.”

’Fantastisch voor het team’

Hij vervolgt zijn verhaal: „Met Honda aan boord en de progressie die we de laatste twaalf maanden geboekt hebben, ben ik alleen maar gemotiveerder en geeft dat mij het vertrouwen dat we samen kunnen winnen. Ik waardeer hoe Red Bull en Honda samenwerken en van alle kanten zet iedereen zich maximaal in om succes te behalen. Ik wil met Red Bull winnen en ons doel is natuurlijk om samen voor het wereldkampioenschap te kunnen strijden.”

Ook teambaas Christian Horner is hier heel blij mee: „Het is fantastisch nieuws voor het team om onze overeenkomst met Max verlengd te hebben tot en met het seizoen 2023. Met de uitdaging van de reglementswijzigingen voor 2021 in het vooruitzicht, is continuïteit op zoveel mogelijk vlakken doorslaggevend. Max heeft bewezen een aanwinst te zijn voor Aston Martin Red Bull Racing. Hij gelooft echt in het partnership dat we gesmeed hebben met onze motorleverancier Honda en we zijn verheugd onze verbintenis met hem verlengd te hebben.”

Bekijk ook: Alexander Albon niet bang voor Max Verstappen