Isak opnieuw goud waard voor Real Sociedad

De 20-jarige aanvaller, die vorig seizoen op huurbasis voor Willem II speelde, besliste de Baskische derby tegen Athletic Club in het voordeel van Sociedad: 2-1. Isak had donderdag met twee doelpunten ook al een belangrijk aandeel in de verrassende zege op Real Madrid (3-4) in het Spaanse bekertoernooi.

Portu zette de thuisclub na 65 minuten op voorsprong in San Sebastian. De bezoekende ploeg uit Bilbao kwam al snel weer op gelijke hoogte via Iñaki Williams, de spits die donderdag in de blessuretijd de winnende treffer binnen kopte in de bekerwedstrijd (1-0) tegen FC Barcelona.

In de 83e minuut besliste Isak het duel tussen de twee Baskische clubs in het voordeel van Real Sociedad, dat zich op de zesde plaats in La Liga nestelde. Athletic staat met zes punten minder op de negende plaats. Espanyol was eerder op de zondagmiddag met 1-0 te sterk voor Real Mallorca.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in La Liga