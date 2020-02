Winterse aankoop De Tomas blijft maar scoren voor Espanyol

De tweede club uit Barcelona versloeg zondag Real Mallorca met 1-0 dankzij een doelpunt van de spits met de afkorting RDT achter op zijn shirt. De Tomas kwam in januari voor zo’n 20 miljoen euro over van Benfica en scoorde inmiddels al vier keer.

Espanyol, dat in de laatste vijf duels acht punten pakte, nam dankzij de winst voorlopig afstand van de laatste plaats in La Liga. Met 18 punten kwam het op gelijke hoogte met Mallorca en Leganes. Alleen Celta heeft minder punten (17), maar die ploeg speelt later zondag nog tegen Sevilla.

