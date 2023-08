Uitblinker Saibari: ‘Van Nistelrooy nog altijd dankbaar’

EINDHOVEN - Het leek op het eerste oog geen ideale voorbereiding op het nieuwe seizoen. Terwijl zijn ploeggenoten met Peter Bosz op De Herdgang en later op een trainingskamp in Duitsland hard aan het werk waren om de voetbalfilosofie van de nieuwe trainer eigen te maken, was Ismael Saibari met Marokko onder 23 actief op de Afrika Cup in eigen land. Omdat Marokko met een belangrijke rol voor Saibari het toernooi won en hij daarna nog even vakantie vierde in het land van zijn ouders sloot hij laat aan. Maar alle bedenkingen die je zou kunnen hebben bij zo’n seizoensaanloop blijken onterecht.

Ismael Saibari viert de 5-1 overwinning na afloop van de UEFA Champions League play-off wedstrijd tussen PSV Eindhoven en Rangers FC. Ⓒ ANP/HH