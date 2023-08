Uitblinker Saibari: ‘Van Nistelrooy nog altijd dankbaar’

Saibari is geweldig uit de startblokken geschoten en had als maker van de eerste twee goals een groot aandeel in de eclatante 5-1 zege op Rangers FC in de return van de play-off van de Champions League.De middenvelder zat er opvallend rustig en nuchter bij na afloop in de perskamer van PSV, waar hij vertelde over zijn mooiste wedstrijd tot nu toe in het shirt van PSV. ,,Er is blijdschap dat we eindelijk de Champions League hebben gehaald. In de kleedkamer sta ik te dansen en te zingen met mijn teamgenoten. Maar dat ga ik hier niet doen”, vertelde de Marokkaanse jeugdinternational met Vlaamse tongval.

Bekijk ook: Peter Bosz wil er nog een centrale verdediger bij

Saibari brak vorig jaar door onder Ruud van Nistelrooy en is de oud-PSV-trainer nog steeds zeer erkentelijk daarvoor. ,,Ik ben hem daarvoor nog altijd dankbaar. Ik heb hem ook een berichtje gestuurd, toen hij vertrok als trainer, om hem daarvoor te bedanken.”

Waar Saibari vorig seizoen veel moeite had met kansen benutten, vliegen de goals er nu stukken gemakkelijker in. Ook in de Eredivisie tegen Vitesse trof hij al doel. ,,Als aanvallende middenvelder wil je veel goals maken, gelukkig vielen ze vandaag wel binnen. Het is een opluchting dat ik nu wel scoor.”

Boost

Zijn deelname aan de Afrika Cup Onder 23, die hij met Marokko won, heeft hem veel goed gedaan, denkt Saibari. ,,We zijn kampioen geworden en dat geeft een boost voor de rest van het seizoen. De Afrika Cup is een hele andere competitie dan de Eredivisie, waarin vooral op techniek wordt gespeeld. Het is een heel fysieke competitie met veel duels en tackles. Daar word je sterk van.”

Ook heeft hij heel veel aan ploeggenoot Ibrahim Sangaré. ,,Hij is als een grote broer voor me. Hij helpt me met alles, met name met het mentale aspect. Toen ik vorig jaar niet heel veel speelde, zei hij tegen mij: ‘Blijf geconcentreerd’.”

Droom

Dat Saibari nu met PSV de Champions League in mag, is voor hem een droom die uitkomt. ,,Daar droom je al van sinds je klein bent. Maar nu we er zijn, moet je er ook staan. Nu moeten we dit niveau ook doortrekken.”

Een voorkeur voor de loting, die donderdagavond om 18.00 op het programma staat, heeft Saibari niet. ,,Er zijn alleen maar goede ploegen bij.” Een droomclub van kinds af aan heeft de Antwerpenaar ook niet. ,,Als kind was ik niet fan van een één club, ik was een successupporter eerlijk gezegd. Als de ene club het goed deed, was ik daar fan van. En als de andere club het goed deed, dan was ik voor die.”

Bosz is onder de indruk van de manier waarop Saibari zich heeft gepresenteerd in het nog prille seizoen. ,,Ik kende hem van de televisie, maar niet persoonlijk. Zijn nadeel was dat hij tweeënhalve week later binnenkwam. Aan de andere kant had hij wel het toernooi gespeeld tot en met de finale. Daarna wilde hij maar één week vakantie. Dat heb ik verboden, want ik vind dat jongens eigenlijk drie weken vakantie moeten hebben. Dat zijn er bij hem twee geweest. Maar ik heb hem wel gezegd, dat je in twee weken conditioneel bijna niets verliest. Dat is het probleem niet en dat zag je ook. Je zag direct toen hij moest invallen, dat hij zoveel power gaf. Dat heeft hij goed doorgetrokken.”