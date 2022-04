GP Australië zorgt voor recordaantal toeschouwers in Formule 1

Het was de eerste Grand Prix op het vernieuwde Circuit Albert Park sinds 2019, nadat de race een jaar later op het laatste moment werd afgelast vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Dit seizoen worden er 23 races verreden. Het is de bedoeling dat de geschrapte Grand Prix van Rusland op 25 september wordt vervangen door een race in Qatar. Helemaal definitief is dat nog niet, omdat er zorgen zijn over de hoge temperaturen rond die tijd in Doha. Gaat er alsnog een streep door Qatar, dan denkt de Formule 1-leiding aan twee wedstrijden op rij in Singapore.