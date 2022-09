Jong Ajax en Lucca leren Heracles Italiaans lesje

Vlak voor rust opende de Italiaan de score en na een klein uur maakte hij er 2-0 van. Donny Warmerdam nam in de 73e minuut de 3-0 voor zijn rekening en bepaalde niet veel later ook de eindstand.

De 21-jarige Lucca, die na een uur werd gewisseld door trainer John Heitinga, wordt door de Amsterdammers gehuurd van Pisa. Hij deed tot nu toe pas één keer mee bij het eerste elftal. In de thuiswedstrijd tegen FC Groningen (6-1) viel de spits halverwege de tweede helft in.

Voor Heracles was het pas de eerste nederlaag van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Jong Ajax boekte de tweede zege van het seizoen en staat nu tiende. Jong AZ was met 3-1 te sterk voor FC Dordrecht, terwijl Jong PSV op de eigen Herdgang met 3-0 kansloos was tegen TOP Oss.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Keuken Kampioen Divisie